Минпросвещения опровергло введение единой школьной формы по всей стране

В России не планируют вводить единую школьную форму. Об этом в среду, 6 августа, рассказали в Министерстве просвещения.

Ведомство подчеркнуло, что школы, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, сообщает РИА Новости.

Сообщения о возможности возвращения к советской практике единой школьной формы появились после того, как Минпросвещения презентовало варианты одежды для учащихся. В ведомстве отмечали, что единый стандарт школьной формы снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.

В России между тем полным ходом идет подготовка к новому учебному году — родители активно закупают школьные принадлежности. При этом выяснилось, что средний объем расходов на минимальный "школьный набор" в России вырос за год на 7% за год и достиг 16,2 тысячи рублей.