Шаляпин поставил на место задравшую нос Гузееву: "Повела себя по-хамски"

Прохор Шаляпин и Лариса Гузеева разругались в эфире шоу "Перепой звезду". Актрисе не понравилось выступление певца. Сваха заявила, что артист выбрал композицию для стариков, а его исполнение было никудышным.

Шаляпин прямо на шоу ответил Гузеевой. Выпускник "Фабрики звезд" заявил, что звезда "Жесткого романса" ничего не смыслит в музыке и вообще не профессионал. Но в рамках передачи исполнитель сказал не всё, что думает. Уже после эфира Прохор пообщался с журналистами и очень грубо поставил на место Ларису.

"Уверен, что я на сегодняшний день зарабатываю больше, чем она. И при этом нос не задираю", — сообщил Шаляпин.

Прохору обидно, что актриса, с которой он всегда был в хороших отношениях, внезапно так резко высказалась о его творчестве. Певец считает, что Гузеевой следует быть проще и ближе к народу.

"Она себя повела немного высокомерно. Ну и получила, соответственно, в ответ. <...> В целом, конечно, это некрасиво, и она повела себя по-хамски. Но я великодушно ее прощаю. Пересекутся еще наши дорожки", — пригрозил Шаляпин в беседе со "СтарХитом".

Интересно, что когда Гузеева попала в скандал с продажей вилл на Бали, бывший "фабрикант" был одним из немногих, кто ее поддержал. Прохор тогда вступился за актрису, назвав ее жертвой обстоятельств.