Индия отреагировала на новые пошлины США

Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов. С таким заявлением выступило в среду, 6 августа, индийское Министерство иностранных дел.

Ведомство отреагировало на решение президента США Дональда Трампа обложить индийские товары дополнительной пошлиной, назвав действия Соединенных Штатов несправедливыми, необоснованными и неразумными.

Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины за действия, которые предпринимают и другие государства, цитирует заявление МИД Индии РИА Новости.

Согласно указу Трампа, на импорт из Индии вводится дополнительная пошлина в 25%, причем это затрагивает не только сырую нефть, но также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".

В Нью-Дели еще до введения этой пошлины поясняли, что импорт энергоносителей из России призван обеспечить доступные цены для индийских потребителей. Также власти Индии уличали Соединенные Штаты в двуличии.