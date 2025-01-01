Первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России прибыл на совместное стратегическое учение "Запад-2025". Об этом в среду, 6 августа, рассказало белорусское Министерство обороны.

Как уточнил замком войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко, во время маневров планируется отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов.

Один из российских военных, приехавших на учения, рассказал, что бойцы его соединения уже не раз участвовали в международных учениях совместно с белорусами. Особенностью учений военный назвал маневренность развертывания войск, сообщает РИА Новости.

В мае сообщалось, что белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025" носит исключительно оборонительный характер. Военные России и Беларуси отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства с привлечением коалиционной группировки войск дружественных государств.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко напугал многих заявлением о военной мобилизации. Впрочем, политик пояснил, что речь идет об экономике, поскольку "этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными", причем "давление и требования в связи с этим будут только повышаться".