21-летняя Александра Трусова впервые стала мамой

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями. Молодая мамочка вышла на связь из роддома и сама сообщила радостную новость.

"Родила", — коротко написала спортсменка на своей странице в соцсети. Поклонники тут же принялись поздравлять Сашу. Под ее постом за 20 минут появилось больше трех тысяч комментариев.

У Трусовой и Игнатова родился сын. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Однако подробности родов спортсменка пока не готова раскрыть.

Напомним, что роман фигуристов развивался стремительно. О том, что между Сашей и Макаром не только дружба стало известно в начале 2024 года, а уже в июле спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тянуть со свадьбой не стали и поженились в следующем же месяце.

После Нового года поползли слухи, что супруги ждут пополнения. Но радостную новость Саша подтвердила лишь в марте. На турнире по фигурному катанию "Русский вызов" Трусова и Игнатов показали трогательный номер, в ходе которого фигуристка раскрыла свое положение.