Появились подробности смерти ведущего Владимира Сафронова: ничто не предвещало беды

Народный артист России Владимир Сафронов скончался в Москве. Ему было 84 года. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Подробности трагедии раскрыла дочь телеведущего Юлия. По ее словам, Владимир Алексеевич умер на руках у жены. При чем ничто не предвещало беды. Еще утром Сафронов чувствовал себя прекрасно, был бодр, шутил и улыбался.

"У папы остановилось сердце, он умер в кругу семьи. Рядом была моя мама. Я видела папу утром", — поделилась Юлия

По словам дочери актера, Владимир Алексеевич в силу возраста имел хронические заболевания, но в последнее время он чувствовал себя нормально и не жаловался на здоровье. Сафронов преподавал, выходил на сцену и выпускал премьеры.

"Недавно он набрал в институте новый курс, который сейчас уже перешел на второй курс. В настоящий момент папа находился в очередном отпуске, был дома, с семьей", — поделилась Юлия с ИА Регнум.

Владимир Сафронов телезрителям запомнился как ведущий программы "Впрок", также он вел шоу "Экспертиза". Артист много снимался в кино, среди его ролей — Борис в телефильме "Гроза", Пашка в "Беседах при ясной луне", Феликс в сериале "Следствие ведут знатоки", Ильичев в мини-сериале "Звезда эпохи".