Путин назвал главную цель власти в России

Строители вносят огромный вклад в достижение главной цели властей России – повышение уровня и качества жизни граждан. Об этом рассказал в среду, 6 августа, российский лидер Владимир Путин.

Президент в формате видеоконференцсвязи проводит совещание по вопросам развития строительной отрасли, а также участвует в церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах страны.

Владимир Путин напомнил, что строители возводят жилые дома, школы, больницы и другие значимые социальные объекты, прокладывают и ремонтируют автомобильные и железные дороги, благоустраивают общественные пространства. Это огромный вклад в повышение уровня и качества жизни россиян, цитирует главу государства РИА Новости.

Президент уже не раз подчеркивал, что главнейшая задача властей — это улучшение качества жизни россиян. Совместными усилиями всех ветвей власти можно достичь целей развития, стоящих перед нашим государством, отмечал Владимир Путин.

Выйти к 2030 году на среднероссийский уровень по основным показателям и качеству жизни людей предстоит четырем новым регионам: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Для реализации этой задачи разработана специальная программа социально-экономического развития.