В выходные в Москве начнется бархатный сезон

В выходные 9 и 10 августа в Москве начнется бархатный сезон. Об этом рассказал в среду, 6 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, температура воды прогнозируется такая же, как температура воздуха, а потому "можно сказать, что наступает бархатный сезон".

Бархатный сезон – это когда не жарко, температуры воды и воздуха не очень отличаются друг от друга и составляют плюс 24–25 градусов, пояснил Вильфанд. Он напомнил, что у моря обычно этот сезон проходит в сентябре, а "сейчас такой сезон в Москве", сообщает АГН "Москва".

Между тем главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в начале недели, которая стартует 11 августа, в Московском регионе Местами будут приниматься кратковременные дожди — преимущественно во второй половине дня. Существенного изменения температурного режима можно пока не ожидать.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что зачастившие в столице дожди — это нередкое явление для лета. Южный циклон закрыл небо плотными облаками, ограничив приток солнечного тепла.