Запад тотально ошибается в отношении происходящего на Украине и заплатит за это большую цену. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии. По словам Петера Сийярто, чиновники из ЕС пытаются представить военную поддержку киевского режима как моральную необходимость, потому что тот их якобы защищает. Но это ложь, ведь на европейские страны никто не нападал. Также Сийярто еще раз отметил, что Украине нет места в Евросоюзе, куда она так мечтает вступить.

Репортаж Александры Сергомасовой.