Легкие кроссовые мотоциклы предназначены для езды по пересеченной местности, поэтому у российских бойцов, в частности, штурмовых отрядов, пользуются все большей популярностью. Мотогруппы - от двух до четырех человек. Они способны молниеносно ворваться на вражеские позиции, взорвать блиндажи и так же быстро уехать с поля боя.

Командир с позывным "Буря" следит за перемещением мотогрупп с беспилотника. Подсказывает, где враг и как лучше проехать. "Буря" - из Бурятии и бойцов в отряд постарался набрать из земляков, чтобы было легче общаться в том числе на родном языке.

Авиация, артиллерия и дроны методично разбирают вражеские позиции вокруг Красноармейска и соседнего Димитрова. Штурмовые группы завершают разгром, подходя вплотную к украинским блиндажам, и если противник отказывается сдаваться - подрывают их. Фиксируется охват агломерации с севера. Наступление идет через населенный пункт Родинское. Таким образом, медленно смыкается котел, в котором вот-вот окажутся украинские гарнизоны в Красноармейске и Димитрове.В этих городах идут уличные бои. Наши операторы беспилотников ищут и уничтожают пункты управления дронами противника. Их вычислили по антеннам - ретрансляторам и солнечным панелям. Электричество необходимо, чтобы заряжать дроны.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих.

К боевой работе готовится экипаж установки залпового огня "Торнадо-С". Приказ нанести удар по заданным координатам пришел ночью. После освобождения Часова Яра наши силы получили возможность обойти соседнюю Константиновку с севера и северо-запада, тем самым взяв под огневой контроль пути эвакуации и подвоза боеприпасов для украинских подразделений, находящихся в городе.

Стало известно о проведенной российским спецназом точечной операции в Очакове Николаевской области. Целью нашей диверсионной группы была база украинского морского центра спецопераций. Сообщается, что в плен к российским силам попали действующие высокопоставленные британские военные в чинах не ниже подполковника.