Путин по видеосвязи открыл набережную, зоопарк, путепровод, детский сад и школу

Прямо из Кремля Владимир Путин дает команду на запуск движения по новому путепроводу в Брянской области. В преддверии Дня строителя президент в формате видеоконференции проводит встречу с теми, кто имеет самое прямое отношение к празднику. Владимир Путин отмечает, что благодаря труду этих людей развиваются самые разные отрасли экономики нашей страны. И главное - улучшается уровень и качество жизни во всех регионах России.

Путин: В строительном секторе у нас заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением. Благодаря опыту, высокой квалификации, преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете автомобильные и железные дороги.

Построены сотни миллионов квадратных метров жилья, построены сотни мостов и путепроводов. И это только часть достижений российских строителей. Особо президент отмечает самоотверженный труд тех профессионалов, которые восстанавливают вновь присоединенные территории.

Путин: Несмотря на сложную обстановку, здесь строят и ремонтируют жилье, здесь производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура. Важно и то, что в строительной отрасли все шире внедряются современные технологии и материалы, передовые управленческие решения. Это особенно актуально с учетом планов, намеченных в национальном проекте "Инфраструктуры для жизни", рассчитываю, что все поставленные задачи наш строительный комплекс выполнит на "отлично". Благодарю коллективы строительных компаний, подрядных организаций за ответственное, неравнодушное, добросовестное отношение к делу. И еще раз поздравляю всех с наступающим праздником.

О развитии национального проекта президенту докладывает Марат Хуснуллин. Заместитель председателя правительства подчеркивает, что отрасль показывает стабильный рост. Одним из центральных вопросов строительства остается жилье, вокруг которого формируются планы по комплексному обновлению населенных пунктов.

Хуснуллин: Планируем построить 663 миллиона квадратных метров жилья до 30 года, что позволит повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека. Для строительства такого объема жилья вместе с главами регионов активно работаем над увеличением градостроительного потенциала, что позволило непрерывно наращивать его последние пять лет. Это площадки, на которых можно построить около пятисот миллионов квадратных метров жилья и иной недвижимости.

И вот как на практике выглядит развитие строительной отрасли. Президент открывает новую набережную в Комсомольске-на-Амуре. Для жителей города это стало большим праздником. А в Перми появился новый зоопарк. Его площадь увеличилась с полутора гектар до двадцати пяти с половиной, то есть почти в 16 раз. В нем будут жить более трех тысяч животных и около трехсот видов, в том числе исчезающие и редкие.

В Дагестане в селе Шахмал с сентября заработает новая школа. Она построена с учетом всех современных стандартов и требований. Есть все необходимое для полноценного образовательного процесса.

Сергей Меликов, глава республики Дагестан: Кроме того, в этой школе на сегодняшний день не только оборудованы классы, аудитории. Это и центр развития, где закладываются основы знаний, воспитываются будущие врачи, учителя, инженеры, военные, Люди, которые будут служить и защищать нашу Родину.

Также президент открыл детский сад в Копейске Челябинской области. В завершении видеоконференции Владимир Путин еще раз поблагодарил строителей за их работу и пожелал успехов в дальнейших проектах.