Мишустин предложил организовать пробные ЕГЭ и ОГЭ

Количество документов, которые теперь должны заполнять учителя, уменьшилось в 25 раз. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.
Облегчает работу педагогов и система обратной связи со школьниками и их родителями на платформе "Сферум". Снизить бюрократическую нагрузку на учителей поручил лично глава правительства, и работа в этом направлении еще продолжается.
Обсудили и итоги государственной аттестации. В этом году ОГЭ и ЕГЭ сдавали более 680 тысяч учеников. Чаще всего выпускники выбирали экзамены по профильной математике, физике, химии и биологии. 7 тысяч 11-классников получили максимальные 100 баллов за сдачу предмета. Премьер отметил, что результаты будут еще лучше, если школьники получат возможность писать пробные тесты ЕГЭ и ОГЭ.
"Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее. Потому что когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение, мне кажется, ухудшает их показатели. Надо проработать вместе с регионами над возможностями, когда ребенок может через цифровую платформу сами о ней сказали записаться и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи", - сказал премьер.