Мишустин предложил организовать пробные ЕГЭ и ОГЭ

Количество документов, которые теперь должны заполнять учителя, уменьшилось в 25 раз. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.

Облегчает работу педагогов и система обратной связи со школьниками и их родителями на платформе "Сферум". Снизить бюрократическую нагрузку на учителей поручил лично глава правительства, и работа в этом направлении еще продолжается.

Обсудили и итоги государственной аттестации. В этом году ОГЭ и ЕГЭ сдавали более 680 тысяч учеников. Чаще всего выпускники выбирали экзамены по профильной математике, физике, химии и биологии. 7 тысяч 11-классников получили максимальные 100 баллов за сдачу предмета. Премьер отметил, что результаты будут еще лучше, если школьники получат возможность писать пробные тесты ЕГЭ и ОГЭ.