В США анонсировали санкции против России после встречи Путина и Уиткоффа

Белый дом полагает, что встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшаяся в Москве в среду, 6 августа, прошла хорошо.

Как сообщает Reuters, американская сторона положительно оценивает встречу Путина и Уиткоффа и видит, что Москва настроена на продолжение взаимодействия с Вашингтоном.

Вместе с тем источники агентства утверждают, что это не отменяет угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции — о них могут объявить уже 8 августа.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал успехи национальной экономики в условиях повышенного внешнего давления. Он подчеркивал, что в последние годы экономика России развивалась "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях", но это не помешало ей расти опережающими темпами.

В США между тем предупреждают, что санкционная "дубинка" Трампа может ударить и по США — "новая кувалда" обрушится на американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, сокращения прибыли американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть.