Украина задумала сорвать футбольный матч России и Иордании

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от спортивного сообщества добиться отмены товарищеского матча между сборными России и Иордании, который планируют провести в Москве 4 сентября.

УАФ разослала письма в Международную федерацию футбола (ФИФА), Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в Ассоциацию футбола Иордании. В них Украина требует "немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи".

Заверив адресатов в своем уважении, УАФ, тем не менее, требует "принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах", сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз обсудил участие сборной России в турнире с Футбольной ассоциацией Центральной Азии. Однако в конечном счете было решено отказаться от перехода российской сборной в азиатскую ассоциацию.

Несмотря на попытки изолировать Россию в спорте, наша страна обязательно будет подавать заявки на право проведения Олимпийских игр, чтобы принять Олимпиаду в третий раз. С таким заявлением выступил российский министр спорта Михаил Дегтярев. Он заверил, что мы "будем заявляться в будущем и сможем провести (Игры) на самом высоком уровне".