Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Москве в среду, 6 августа.

Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, "был достигнут большой прогресс!". Американский лидер рассказал, что уже проинформировал о состоявшихся переговорах некоторых европейских союзников.

По словам президента США, "все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели" (цитаты по РИА Новости).

Этому предшествовало сообщение о том, что американская сторона положительно оценивает встречу Путина и Уиткоффа и видит, что Москва настроена на продолжение взаимодействия с Вашингтоном. Однако источники утверждают, что это не отменяет угрозы ввести новые антироссийские санкции — о них могут объявить уже 8 августа.

При этом Международный валютный фонд предупреждал, что специфические особенности российской экономики обеспечивают ей устойчивость к внешним ограничениям. Пытаясь задавить экономику России санкциями, в Европе этого не учли, поэтому эффективность и результативность рестрикций оказалась невысока.