Раскрыт коварный план изменившей мужу Полины Дибровой: "Мужик, к которому она ушла, тоже окажется под ударом"

В семье Дибровых грандиозный скандал. 36-летняя жена изменила телеведущему с другом семьи. У мужчины шестеро детей, а его супруга считала Полину самым близким человеком.

Многие россияне неожиданно встали на сторону Полины. Мол, Дмитрий сам виноват, не надо было связываться с молодой, вполне логично, что она нашла другого. Но с этим мнением не согласен певец Данко. Артист убежден, что жена ушла от телеведущего не из-за любви. Певец раскрыл коварный мотив Дибровой.

"Человек просто прыгает по выгодным контрактам. Если она так себя повела — значит, это не любовь. Ищет побогаче, пожирнее. А тот мужик, к которому она ушла — тоже окажется под ударом. Она найдёт что-то потолще — и сразу прыгнет туда. Не сомневайтесь", — заявили Данко.

Артист поддержал телеведущего, назвав поступок Полины подлым. Данко считает, что желание Диброва отобрать у жены детей и оставить ее без крыши над головой справедливое, пишет "Телепрограмма".

"Такие женщины — это мерзость в моем понимании. Мало ли кому что не нравится в этой жизни. Семья — это великий труд. Люди очень разные, они старые, молодые, со своими проблемами. Ты должен тащить это до конца, я так считаю", — объявил певец.

Между тем Полина вышла на связь с журналистами и опровергла слухи о том, что муж хочет выставить ее из дома. Диброва заявила, что у них с Дмитрием прекрасные отношения и все в порядке.