Киевский режим отказывается принять тысячу своих бойцов, попавших в плен к ВС России. Об этом рассказал в среду, 6 августа, помощник российского лидера Владимир Мединский, возглавляющий делегацию России на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Как написал политик в своем Telegram-канале, из-за отказа Украины принять тысячу своих пленных второй обмен "шел так тяжело", а третий обмен так до сих пор и не начался.

В списке "отказников" Владимир Мединский нашел человека с такой же фамилией, отметив, что это его однофамилец или даже, возможно, дальний родственник: "Опять подтверждается: мы один народ".

Резюмировал помощник российского лидера фразой о том, что "мы в России никогда не занимались разделением попавших в плен на I и II сорт".

Комментарий Мединского появился вскоре после того, как RT выяснил, что тысячу украинских военнопленных отказывается забирать киевский режим. Все эти военные ранее были заявлены на обмен, однако вместо них власти Украины предпочли забрать других людей.

Тем временем российское Министерство обороны показало возвращение домой бойцов армии России, которых удалось обменять. На родную землю их привезли через Беларусь, где бывшие пленные получили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Лечение и реабилитация продолжились в российских медицинских учреждениях.