Путин согласился включить зоопарки в программу "Пушкинская карта"

Предложение расширить действие "Пушкинской карты" за счет посещения зоопарков — это хорошая идея. Такую оценку дал соответствующей инициативе президент России Владимир Путин.

Программа "Пушкинская карта" была запущена в России в 2021 году. Россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут посещать музеи, театры, концерты, кинотеатры и другие учреждения культуры за счет государства — в рамках номинала "Пушкинской карты", который составляет 5 тысяч рублей (на кино можно потратить не более 2 тысяч рублей).

Как рассказала директор Пермского зоопарка Юлия Шитова, обращаясь к президенту, "наш зоопарк, как все прочие зоопарки страны, ведет научно-просветительскую деятельность, экологическое образование для наших детей проводит активно, участвует в патриотическом воспитании". Шитова попросила Владимира Путина включить зоопарки в программу "Пушкинская карта", поскольку "это был бы неоценимый вклад в наше общее дело".

Глава государства отреагировал позитивно: "Обязательно по поводу "Пушкинской карты" мы подумаем. Попрошу правительство решить этот вопрос" (цитаты по ТАСС).

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что российские власти поддерживают развитие цирков в стране, но включать их в проект "Пушкинская карта" пока не планируют. Она объяснила это тем, что цирки "все-таки носят развлекательный характер", а не просветительский.

Находятся желающие незаконно нажиться на "Пушкинской карте". В конце 2024 года задержали преступника, который похитил более 100 миллионов рублей из бюджетных средств, предусмотренных на реализацию этой государственной программы.