Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловым районам ВСУ. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях. Сокрушительное поражение врагу наносят и наши бойцы в зоне СВО.

Не дает противнику поднять головы армейская авиация. Скопление бронетехники и живой силы неонацистов на линии боевого соприкосновения ракетным ударом накрыл экипаж вертолета Ми-28НМ.

Точно в цель бьют операторы БПЛА. Пункты временной дислокации боевиков на Харьковском участке фронта успешно атаковали ударные беспилотники самолетного типа "Молния-2".

Мощную огневую поддержку штурмовикам на подступах к Красноармейску оказали танкисты и артиллеристы. Экипаж Т-72 выстрелом с дистанции восемь километров уничтожил неприятельский опорник, а расчет орудия "Мста-С" ударом высокоточного снаряда "Краснополь" ликвидировал вражеский пункт управления дронами.