Эвакуировал раненого сослуживца: подвиг сержанта Александра Синкина

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Александр Синкин в ходе выполнения боевых задач оказал первую помощь раненому сослуживцу. А потом под артиллерийским огнём и атаками вражеских дронов эвакуировал его в безопасную зону и передал медикам. За мужество и профессиональные действия при выполнении воинского долга сержант Александр Синкин представлен к государственной награде.

Ефрейтор Руслан Сергачёв, заметив вражеские беспилотники, с помощью средств радиоэлектронной борьбы самостоятельно отвёл дроны от позиций, где находился личный состав. Благодаря его решительным действиям жизни наших бойцов были спасены. За выполнение воинского долга и профессиональные действия ефрейтор Руслан Сергачёв представлен к государственной награде.