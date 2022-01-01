82 украинских беспилотника атаковали российские регионы в ночь на 7 августа

С 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских дрона. В частности, 31 – над акваторией Азовского моря, 11 – над Республикой Крым, десять – над Ростовской областью, девять – над Краснодарским краем, восемь – над акваторией Черного моря, семь – над Волгоградской областью, четыре – над Белгородской областью, по одному – над Курской и Орловской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

А накануне, в ночь на 6 августа, сотни мощных взрывов прогремели в крупных городах Украины. Были поражены военные объекты неонацистов в Сумской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Сильный пожар вспыхнул недалеко от порта Одессы. По предварительной информации, там оказалась уничтожена газораспределительная станция, которая подпитывала украинские предприятия ВПК.

Тем временем на линии соприкосновения наши бойцы уверенно наступают на всех участках фронта - берут в окружение группировку врага в Константиновке и штурмуют улицы Красноармейска.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.