Сергей Лазарев высмеял оконфузившуюся на сцене Татьяну Буланову

Татьяна Буланова стала главной героиней интернет-шуток. После того, как в Сеть попала запись одного из ее концертов, блогеры соревнуются в остроумии, записывая пародии на подтанцовку певицы.

Дело в том, что артисты Булановой так устали из-за череды концертов, что лениво выполняли незамысловатые движения руками, и топтались на месте. За такие танцы в итоге пришлось оправдываться менеджеру Булановой. Он пояснил, что рассмешившие народ артисты уже 25 лет работают с Татьяной. Но не исключено, что исполнительница хита "Ясный мой свет" захочет нанять хореографа.

Ответил на критику и один из танцоров певицы Дмитрий Берегуля. По словам мужчины, он спокойно относится к подтруниваниям в Сети, но уверен, что скоро эта волна схлынет.

Между тем к блогерам-шутникам присоединились и коллеги Булановой. Конфуз певицы высмеял Сергей Лазарев. На своей странице в соцсети он опубликовал видео под песню Татьяны "Не плачь", в котором участник балета Лазарева гротескно грустит и мечтает попасть в коллектив Булановой.

А в подписи к ролику артист дал понять, что у него в команде халтурить невозможно, мол, все работают на износ. "Мои танцоры после трех репетиций в день постановок к новому шоу", — прокомментировал шуточное видео Сергей.