Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что созванивался с президентом США Дональдом Трампом в среду, 6 августа. Это произошло вскоре после переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Как заявил Зеленский, европейские лидеры также приняли участие в разговоре, однако он не уточнил, о ком именно идет речь.

Глава киевского режима заявил, что "наша общая позиция с партнерами абсолютно ясна: война должна закончиться", причем "это должно быть честное завершение".

Зеленский подчеркнул, что "нам всем нужен длительный и надежный мир", а также заявил, что благодарен западным спонсорам за поддержку.

Ранее Трамп заявил, что на переговорах Путина и Уиткоффа "был достигнут большой прогресс!". Однако источники утверждают, что это не отменяет угрозы Соединенных Штатов ввести новые антироссийские санкции — о них могут объявить уже 8 августа.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа. Также обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.