Роспотребнадзор подтвердил риски завоза лихорадки чикунгунья в Россию

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. Об этом рассказали в среду, 6 августа, в пресс-службе ведомства.

Из-за вспышки этого инфекционного заболевания в Китае ввели ограничительные меры, по жесткости напоминающие ковидные ограничения времен пандемии. Сообщается более чем о 7 тысячах инфицированных. Для этой болезни характерны повышение температуры, лихорадочное состояние, боли в суставах. Возможен летальный исход.

Роспотребнадзор отметил, что на территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют.

Ведется мониторинг ситуации, выявлять это заболевание позволяют специальные тест-системы отечественного производства, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что тигровые комары, которые переносят возбудителей лихорадки чикунгунья, появились в Краснодарском крае и Крыму. Для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета это заболевание может оказаться смертельным.

Также Онищенко подчеркивал, что мир напрасно успокоился, сочтя завершенной эпопею с COVID-19: есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. Эксперт уточнил, что в первую очередь речь идет про грипп.