Извержение вулкана на Камчатке получило наивысший код авиационной опасности

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке получило красный – наивысший - код авиационной опасности. Его активность представляет угрозу работе двигателей воздушных судов, которые летят на низкой высоте. Ряд авиамаршрутов в регионе изменён.

Сегодня утром Ключевской выбросил пепел два раза, один из них - на высоту более 11 километров над уровнем моря. Шлейф длиной свыше 100 километров протянулся на восток от вулкана.

Так называемый пеплопад ожидают в нескольких населенных пунктах. По данным Единой геофизической службы РАН, в ближайшие три дня активность исполина только усилится.

Сейчас на полуострове - после мощного землетрясения в конце июля - действуют сразу семь вулканов. Продолжаются афтершоки. По данным МЧС, только за сутки зафиксирован 41 подземный толчок магнитудой до четырёх.