"Катастрофа небывалого масштаба" во Франции видна даже из космоса

На юге Франции спасатели пытаются взять под контроль крупнейший лесной пожар. Власти уже назвали стихию "катастрофой небывалого масштаба" - такого в стране не было почти 80 лет.

Огонь охватил 16 тысяч гектаров. Столпы дыма видны даже из космоса. Сгорели десятки жилых домов, многие коммуны остались без электричества, перекрыты автодороги.

Убытки подсчитывают виноделы - за месяц до сбора урожая уничтожены виноградники на площади более 600 гектаров. С возгоранием борются свыше двух тысяч пожарных, но сильный ветер и жаркая погода разносит пламя всё дальше.

Уже известно как минимум об одном погибшем, несколько человек числятся пропавшими без вести.