Двое подростков готовили убийство российского военного в Новосибирске

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске двух подростков, готовивших покушение на российского военнослужащего.

Установлено, что молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб, которые вышли на них через интернет-ресурс по поиску "быстрого заработка". Детям было поручено убить российского военнослужащего. Подростки получили от кураторов три емкости опасного химического вещества, которое вызывает острую сердечную недостаточность.

Яд нанесли на ручку водительской двери и боковое зеркало. Преступление удалось предотвратить, военный не пострадал, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Подростки арестованы.

