В семье Брэда Питта случилась трагедия

Мать Брэда Питта Джейн Этта умерла в возрасте 84 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, передает People. Отметим, что женщина скончалась, не дожив нескольких дней до своего юбилея.

О горе в семье рассказала племянница голливудского актера Сидни. Она отметила, что Джейн "обрела свободу и вновь может петь, танцевать и рисовать". Кроме того, Сидни подчеркнула, что у бабушки было "самое большое сердце", и она заботилась обо всех и обо всем, не задавая никаких вопросов. Племянница Брэда Питта рассказала, что перед началом учебного года ее бабушка всегда устраивала внукам "особенный день", когда они могли делать все, что захотят. Джейн успевала следить за всеми 14 внуками и никогда не показывала, что устала.

"Ее любовь была безграничной, и все, кто с ней встречался, чувствовали это. Я не знаю, как мы будем двигаться дальше без нее. Но я знаю, что она по-прежнему здесь. Нам повезло, что она любила нас, когда мы росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас", - сообщила Сидни на своей страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, 61-летний Брэд Питт и его младшие брат Дуг и сестра Джули выросли в Спрингфилде, штат Миссури, в семье мамы Джейн, школьного психолога, и папы Уильяма, владельца транспортной компании.