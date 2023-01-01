В Техасе задержали военного за попытку передачи российской стороне данных об "основном танке страны" - M1A2 Abrams.

Речь идет о 22-летнем Тейлоре Адаме Ли, который является военнослужащим действительной службы в армии США, дислоцированной в Форт-Блиссе. Имел допуск к совершенно секретной и особо секретной информации.

Установлено, что Ли намеревался передать секретную военную информацию об уязвимостях американских танков "офицеру российской разведки". Взамен ему якобы обещали получение российского гражданства.

"США недовольны тем, что я пытаюсь выявить их слабые стороны. На данный момент я бы даже вызвался помочь Российской Федерации, когда буду там в любом случае", - приводит Министерство юстиции США его слова.

Американскому военному инкриминируется попытка передачи информации "о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии". Он арестован. Следствие по делу ведет ФБР с помощью Командования контрразведки армии США.

Осенью 2023 года США начали поставлять Украине танки Abrams. В марте 2025 года газета The New York Times написала, что Киеву передали 31 танк - 19 из них были уничтожены, а остальные отвели с линии фронта.

В "Ростехе" рассказали, что наши конструкторы не нашли технических новшеств, которые можно было бы позаимствовать у Abrams. В Кремле отметили, что Abrams "будут гореть так же, как и другие танки".