За подготовку убийства военного подросткам грозит до 20 лет лишения свободы

В Новосибирской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним россиянам, которых завербовали украинские спецслужбы. Кураторы из Киева за деньги потребовали убить российского военнослужащего - участника СВО. Экстремисты снабдили детей отравляющими веществами. Такие циничные и варварские методы СБУ использует далеко не в первый раз.

На первый взгляд, самые обычные школьники. И только сотрудники спецслужб знали, что молодые люди готовили покушение на военного. Все передвижения зафиксированы на кадрах оперативной съемки. Вот они стоят у машины. Лица попытались прикрыть капюшонами. Впопыхах, дрожащими от волнения руками наносят отравляющее вещество на ручку двери и боковое зеркало. Затем сбрасывают резиновые печатки в ближайший мусорный контейнер и расходятся. Позже их задержали сотрудники ФСБ.

Впрочем, уже на допросе во всем сознались. Ребята мечтали о быстром и легком заработке. В одном из мессенджеров им предложили неплохие деньги, но за это требовали убить российского военнослужащего. Молодых людей это нисколько не смутило.

Виртуальным работодателем стал сотрудник Службы безопасности Украины. Он и указал, где можно получить отравляющее вещество, которое вызывает моментальную остановку сердца. Военному достаточно было прикоснуться к двери автомобиля.

Задержанным предъявлено обвинение. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Циничные методы украинских спецслужб совсем не редкость. Воздействовать, как правило, пытаются на еще не окрепшие умы. А потому правоохранители призывают быть предельно острожными и внимательными при использовании социальных сетей и мессенджеров.