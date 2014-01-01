Информаторы WADA Степановы оказались в плачевной ситуации в США

В 2014-м их имена гремели в мировом спорте. Но не на аренах и в бассейнах, а новостях околоспортивных СМИ. И в политических кругах, которые с огромной радостью ухватились за возможность уличить Россию в якобы массовом применении допинга, а по факту - убрать с пьедестала сильнейшего конкурента.

Юлия и Виталий Степановы. Бывшая легкоатлетка и экс-сотрудник Российского антидопингового агентства. Именно они исполнили роль информаторов - разоблачителей ВАДА (WADA) в фильме немецкого телеканала АРД под названием "Секретный допинг. Как Россия добивается побед".

Были ли нашумевшие "разоблачения" искренним порывом души или супругам помогли принять "нужное" решение, доподлинно известно только им самим. Но очевидно, что в тот момент они явно чувствовали себя героями. Последовало даже приглашение в Белый дом, хвалебные речи и обещания всяческой помощи. Сначала Степановы переехали в Германию, а затем - в США, где сейчас и проживают с двумя детьми в некоем тайном месте. Которое теперь может стать для них трамплином на родину. Все тот же канал АРД приводит слова Виталия Степанова:

"К сожалению для нас, 10 лет спустя мир изменился, и у нас нет ни прав, ни документов. Мы не понимаем, сможем ли мы когда-нибудь снова жить как нормальные люди".

Все дело в том, что Степановы до сих по живут в США в статусе беженцев, что не дает им возможности выезжать за границу и найти работу. Официально получить убежище в стране они пытались уже при четырех президентах - Обаме, Трампе, Байдене и снова Трампе - безрезультатно. И да, мир действительно изменился. Во - первых, новый срок Трампа ознаменовался еще более жесткой миграционной политикой и теперь в любой момент по самому формальному поводу Степановы могут быть и депортированы. А, во-вторых, изменилось отношение спортивных чиновников к тем, кого они когда-то превозносили как эталон честности и добродетели.

"Я надеюсь, что и в вас есть что-то человеческое. Поэтому я пишу вам и спрашиваю: должны ли осведомители иметь права и документы? Или их следует ввести в заблуждение, переселить в другую страну и забыть? Надеюсь, кто-нибудь ответит", - это строки из письма Виталия Степанова бывшему главе МОК Томасу Баху.

Подобные послания он направил целому ряду спортивных функционеров - безответно. Известно, что Степановы ранее получали стипендию как информаторы - в общей сложности, выплаты составили 400 тысяч долларов. Но в 22 году они прекратились. Сейчас МОК заявляет, что попробует выяснить, чем еще можно помочь. А вот вмешиваться в миграционные вопросы - не в компетенции Олимпийского комитета. Вот только прозрение у Степановых, если и случилось, то слишком поздно. Остается лишь писать жалобные письма и пытаться вновь вызвать интерес к своей судьбе у СМИ. А вся эта история - хороший урок тем, кто, разыграв чужой сценарий, рано или поздно становится попросту не нужен.