На острове в Приморье обнаружили редкого водяного оленя

Из Хасанского района Приморья на самый южный остров России водяной олень добрался примерно за полтора часа. Приплыл и, видимо, сразу решил отметиться у фотоловушке. Мол, на месте, со мной все хорошо.

"У него присутствуют клыки, значит это самец, зафиксирована только одна особь, но, возможно, скоро там будут другие, а, возможно, и уже есть, но на фотоловушку попал только этот персонаж", - рассказала Татьяна Колка, сотрудник пресс-службы дирекции заповедников "Земля леопарда".

Это саблезубое животное ранее отмечалось только на материке. Поэтому, пересматривая островные фотосессии местных обитателей, ученые никак не ожидали увидеть там именно этого редкого зверя. Вероятно, на марафонский заплыв он решился, движимый инстинктом самосохранения.

"Если здесь олень мог встретить хищников, и, предположительно, от них убегал, то на острове у него нет никаких хищников, он чувствует себя уверенно, и также там много пропитания, чтобы прожить ему сытую жизнь", - рассказала Татьяна Колка.

Место, чтобы после спасения начать жизнь с чистого листа, водяной олень выбрал идеальное. Необитаемый остров Фуругельма входит в Дальневосточный морской заповедник. Славится необыкновенной красотой, птичьими базарами и разнообразной растительностью. Райский остров уже посещали другие копытные – но как туристы, а вот некоторые кабаны остались здесь жить навсегда.

Водяные олени, как и многие копытные, очень выносливые. Быстро и долго бегают, отлично плавают на длинные дистанции. И свои спортивные способности они уже показывали. Оказавшись на Рождество прямо во дворе жилого дома Владивостока.

В России водяной олень живет всего около шести лет. Предположительно, из-за изменения климата они мигрировали в нацпарк "Земля леопарда" с Корейского полуострова и севера Китая. Зверек небольшой, всего около пятидесяти сантиметров в высоту, уши похожи на заячьи, а самцов из-за длинных клыков нередко путают с кабаргой.

По последним данным мониторинга, на территории нацпарка "Земля леопарда" обитает около 300 особей водяного оленя. С ростом популяции животные выбирают все новые участки для проживания. Поэтому ученые ведут тщательное наблюдение за этим редким для России видом.

Большинство из них - переселенцы, но вот эти малыши родились в России. Это означает, что вид закрепился на новых территориях. Сейчас водяной олень в Приморье под особой охраной и занесен в Красную книгу.