Собянин: Улично-дорожная сеть от МСД до Юрловского проезда готова почти на 70%

О строительстве дорог от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Проект также включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственная и Декабристов.

Уже выполнены две трети работ. Всего будет построено почти 6 километров дорог, 5 подземных переходов, очистное сооружение. Обновят и проложат около 100 километров инженерных коммуникаций. Прилегающую территорию благоустроят.

В результате жители районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково получат более удобную и современную транспортную сеть. Она свяжет между собой жилые кварталы, промзоны и бизнес-центры. Передвигаться по городу станет быстрее и комфортнее. Работы планируют завершить до конца года.