Водитель каршеринга снес людей на остановке и попытался ускакать на одной ноге

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга влетел в остановку с людьми и попытался сбежать со сломанной ногой.

ДТП произошло утром 7 августа на проспекте Ленина, 108 в Красном Селе. 33-летний пьяный мужчина за рулем каршерингового Kia Rio не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. Автомобиль сбил двух женщин, а затем врезался в столб.

40-летняя женщина скончалась на месте ДТП, а 71-летнюю пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сбивший пешеходов мужчина сломал ногу и ребра, но попытался ускакать с места аварии на одной ноге.

Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.