После падения обломков БПЛА на Кубани опаздывают поезда

В Краснодарском крае из-за падения обломков украинских беспилотников задерживается семь поездов.

Фрагменты БПЛА упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км).

Пропало напряжение в контактной сети. В период восстановительных работ поезда следуют на тепловозной тяге объяснили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Время задержки составляет до трех часов. Из расписания выбились следующие поезда:

- №289 Екатеринбург - Анапа;

- №11 Москва - Анапа;

- №121 Санкт-Петербург - Новороссийск;

- №473 Смоленск – Симферополь;

- №97 Москва – Симферополь;

- №507 Ижевск – Новороссийск;

- №255 Сосногорск - Анапа.

В ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Краснодарским краем семь беспилотников. В Славянске-на-Кубани пострадал мужчина.