Super: муж Надежды Кадышевой купил автомобиль за 50 млн

Надежда Кадышева неожиданно стала популярна в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. По слухам, за концерт длительностью 50 минут она просит 20 миллионов рублей. Поговаривают, что этим летом Надежда Кадышева — самая дорогая певица в России.

Неудивительно, что артистка живет на широкую ногу. Стало известно, что муж Надежды Кадышевой Александр Костюк взял в кредит Bentley S2 1962 года — редкий автомобиль (всего чуть больше двух тысяч экземпляров) стоимостью около 50 миллионов рублей, передает Super.

Кстати, семейство любит иномарки премиум класса. Так, сын и муж артистки гоняют на суперкаре Ferrari GTC4 Lusso, седане Mercedes Maybach 62 и других эксклюзивных автомобилях. Стоимость иномарок превышает 100 миллионов рублей.

Ранее Отар Кушанашвили в эфире шоу "Каково?!" заявил, что Надежда Никитична может умереть прямо на сцене. По мнению ведущего, заметно, что Кадышева на концертах держится из последних сил. Кушанашвили предполагает, что исполнительница вынуждена петь, потому что об этом ее просит сын Григорий. "Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — высказался ведущий.