София Ротару в прозрачной юбке отметила 78-летие

Сегодня, 7 августа, "хуторянка" София Ротару отмечает день рождения. Известной певице исполнилось 78 лет. По такому поводу на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" именинница опубликовала свежие фотографии. На одной из них артистка запечатлена в прозрачной юбке и в сапогах.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице. Однако нашлись и такие пользователи Сети, кто счел, что София Ротару перестаралась с фотошопом. По их мнению, на фотографиях артистка выглядит неприлично молодо.

Отметим, что после начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.

Сергей Соседов еще несколько лет назад сообщил, что София Ротару страдает от неизлечимого заболевания. У артистки эмфизема легких. Из-за этого ей трудно дышать, а также исполнительнице хита "Хуторянка" нужно жить только в мягком климате.