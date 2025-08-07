МВД России объявило в розыск челябинского экс-губернатора

МВД России объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Его разыскивают по уголовной статье. По какой именно, в базе ведомства не уточняется.
Как ранее писал "Коммерсант", в отношении Дубровского заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов с региональными компаниями для ремонта дорог. По подсчетам следствия, ущерб превысил 20 миллиардов рублей.
По данным "URA.RU", сейчас Дубровский находится в Швейцарии на лечении.
Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года по 2019 год.