Согласовано место проведения встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие дни.

Стороны приступили к проработке саммита, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Место проведения объявят позже.

Ориентиром для встречи назвала следующая неделя. Точная дата будет объявлена позднее, она зависит от хода подготовки переговоров.

Ушаков также сообщил, что Стивен Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным затрагивал вероятность трехсторонней встречи президентов России, США и Украины, но Москва оставила это без комментариев.

Ранее в Кремле отмечали, что встреча Путина и Трампа может состояться в Китае, где с 31 августа по 1 сентября пройдет саммит ШОС.