Началось прощание с режиссером Борисом Юханановым: первые фото

Сегодня, 7 августа, в Москве проходит прощание с режиссером, художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым. Почтить память деятеля, чей гроб выставили на сцене культурного заведения, где работал мэтр, пришло немало людей. В распоряжении ТВ Центра оказались свежие фото.

Напомним, 5 августа стало известно о смерти Бориса Юхананова. Печальную новость сообщил театральный критик Григорий Заславский.

В близком окружении рассказали, что в последнее время у 67-летнего режиссера были проблемы с сердцем. В июне он даже попал в больницу с нарушением сердечного ритма. Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" перенес несколько операций на сосудах, последнюю врачи сделали в прошлом году.

По некоторым данным, причиной смерти Юхананова стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, за свою карьеру Борис Юхананов успел поставить более 100 театральных спектаклей. Все они проходили не только на площадках столицы, но и в Киеве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе и в других крупных городах мира.