Главреда Baza Глеба Трифонова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова.

Его обвиняют в даче взятки группой лиц. Следствие считает, что Трифонов за деньги получал служебную информацию от полицейских. Сумма взяток, по данным "Коммерсанта", составляла порядка 100 тысяч рублей.

Адвокат журналиста предлагал отпустить его подзащитного под залог в три миллиона рублей или под домашний арест, но суд отказал, передает РИА Новости.

Как ожидается, в четверг суд рассмотрит апелляции на арест полицейских, задержанных по этому делу. Трифонов отрицает факт знакомства с ними.

Похожая история произошла с изданием URA.RU в июне. На рабочих компьютерах редакторов силовики нашли подтверждение того, что издание покупало оперативные сводки и на их основе писало новости.