Подведены итоги первого конкурса Президентского фонда природы

Сбережение редких растений, богатого животного мира России, а также изучение биологического разнообразия, научные экспедиции и туризм. Сегодня Координационный комитет по поддержке экологических и природоохранных проектов подвёл итоги первого конкурса Президентского фонда природы.

Было подано рекордное число заявок - более полутора тысяч из всех 89 регионов страны. Важные инициативы представили заповедники и национальные парки, организации, работающие в сфере охраны окружающей среды, и отдельные команды экологов. Специалисты выделили наиболее проработанные проекты, которые могут стартовать уже с 1 сентября.

"Конкурс получился очень конкурентным. То есть у нас к поддержке экспертный совет предложил 164 заявки всего из 1653. То есть 10%, понятно, что конкуренция очень высокая. Но здесь есть и огромный плюс, что эти проекты, отобранные, наверное, самые лучшие экологические инициативы в стране", - отметил Илья Чукалин, председатель правления Президентского фонда природы.