Россия сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российские военные в течение суток сбили восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО.

Также силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую авиабомбу, реактивный американский снаряд системы залпового огня HIMARS и 240 беспилотников самолетного типа.

В северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Ранее российские военные рассказали о групповом ударе с применением ракет "Кинжал" и ударных дронов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.