На территории бывшего детского лагеря в Подмосковье появилась свалка мусора

Вместо пения редких птиц - шум грузовиков, вместо краснокнижных растений - бытовые отходы, вместо природы - экологическое бедствие. В Подмосковье на территории бывшего детского лагеря организовали незаконную свалку. Взять ответственность никто не хочет - хозяин участка утверждает, что сам стал жертвой обстоятельств. Мусорный полигон отравляет жизнь не только людям, но и флоре и фауне поселка Володарского.

Лязг гусениц тяжёлой техники, рёв моторов грузовиков и невыносимый запах. Это всё заставило жителей посёлка Володарского и соседних с ним сильно заволноваться. Оказалось, что на территории бывшего детского лагеря прямо в лесу начала расти несанкционированная свалка мусора.

По словам местных жителей, несколько дней назад неизвестные сгрузили в овраг, по предварительным оценкам, около 500 кубометров обычного бытового мусора - больше 20 грузовиков. Можно обратить внимание, что кругом лес, и для свалки это место явно непредназначенное.

Территория бывшего детского лагеря с недавнего времени принадлежит новому владельцу – компании, которая планирует построить здесь жилой комплекс. Генеральный директор утверждает - они такие же пострадавшие, как и местные жители. Кто-то устроил свалку на их земле, а им теперь её разгребать. При этом мусоровозы беспрепятственно проезжают на территорию, потому что нет ни забора, ни даже сторожа. И именно этот факт больше всего удивляет местных жителей.

Кто устроил свалку, теперь выясняет полиция и прокуратура. Задержаны двое операторов спецтехники, которую не дали вывезти местные жители. Заявление написали ещё и представители застройщика, и местная администрация. Министерство экологии потребовало вывезти весь мусор. Генеральный директор сообщил, что уже занимаются этим вопросом, но, в первую очередь, они решили выставить охрану.

"Были выломаны ворота, и на территорию данного участка заехала техника с мусором. Самосвалы выгрузили мусор, пригнали эту технику, которая здесь сейчас стоит. Столкнули всё это в овраг. После этого в субботу пригнали самосвалы с грунтом, чтобы засыпать, и как бы ничего и не было. Вечером в воскресенье был выставлен ЧОП, дабы не дать возможности вывезти эту технику", - рассказал Максим Зайцев, генеральный директор компании специализированного застройщика.

Свалку остановить удалось. Но ни этот факт, ни обещания собственника всё исправить как можно скорее местных жителей не утешает. По их словам, эти леса – уникальная природная зона, где десятки краснокнижных растений, насекомых и птиц. И теперь многие из них уничтожены.

Пока виновников разыскивают, местные жители собираются добиваться для этих мест статуса особо охраняемых природных территорий. Ведь за грудами отходов — не просто нарушение закона, а уничтожение хрупкого мира, который восстановить будет куда сложнее, чем вывезти несколько сотен кубометров мусора.