Уникальная операция: столичные врачи вернули зрение 16-летней девочке

Увидеть все новыми глазами: столичные врачи вернули зрение 16-летней девочке. Уникальная операция по замене хрусталика при почти полной слепоте - случай выдающийся. Теперь пациентка вновь может различать свет и тьму, видеть цвета и жить полной жизнью. Какого это: взглянуть на мир по-новому?

Результат отличный! Завотделением микрохирургии глаза доволен контрольным осмотром. Еще некоторое время назад хрусталик у пациентки выглядел абсолютно мутным. Ирине - шестнадцать. У неё сахарный диабет первого типа. Он то и дал тяжелейшее осложнение. Потеря зрения была очень стремительной - меньше, чем за три месяца, девушка перестала видеть. Совсем.

Поставили диагноз - катаракта. Ирина уже с трудом передвигалась в пространстве. Ей постоянно требовалась помощь близких. Врачи из Центра Рошаля понимали - медлить нельзя. Необходимо экстренное хирургическое вмешательство. Замена хрусталика сейчас, казалось бы, довольно рядовая операция. Но в этом случае она проводилась на фоне крайне резкой потери зрения и сахарного диабета. Участвовала в ней мультидисциплинарная команда - не только офтальмохирурги, но и эндокринологи, анестезиологи.

"Выполнив высокотехнологичную операцию с применением самого современного вида импланта - искусственного хрусталика, мы вернули ей зрительные функции. Полностью. Включая световосприятие, цветовосприятие, остроту зрения", - рассказал Леонид Кононов, заведующий отделением микрохирургии глаза детского клинического центра им. Л. М. Рошаля.

"Выполнили эту операцию просто блестяще. Это уникальная операция. Их мало где вообще выполняют не только в Москве, вообще в стране их мало где выполняют. И данный эффект от операции просто превосходил даже наши ожидания", - сказал Александр Куркин, заместитель главного врача детского клинического центра им. Л. М. Рошаля.

А момент, когда на следующий день сняли медицинскую повязку с глаз, Ирина наверняка запомнит на всю жизнь. Она снова видела всё вокруг.

У Ирины до полной потери зрения была еще и близорукость. И подобранный имплант не только позволил победить катаракту, но со временем поможет восстановить стопроцентное зрение.

"Мы изменили её клиническую рефракцию глаза, то есть ей не нужны будут очки теперь для работы с текстом. Возможно, понадобятся небольшие очки для какой-то избирательной работы на очень большом расстоянии. То есть водить машину она сможет без допкоррекции, пользоваться гаджетами, учиться без ограничений", - отметил Леонид Кононов.

Для Ирины это очень важно. Она учится в международном колледже искусств и коммуникаций на преподавателя корейского языка. Совсем скоро её выпишут из клиники. И в дальнейшем врачи дают очень благоприятный прогноз. Сейчас существуют высокотехнологичные способы коррекции и лечения и сахарного диабета.