Собянин: Пользователи каршеринга будут проходить проверку личности через mos.ru

Каршеринг в Москве с 1 сентября будет доступен пользователям только после верификации на портале mos.ru. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Такая система в городе уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов. Она показала высокую эффективность. Аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%.

Москва — мировой лидер по числу автомобилей каршеринга. В день совершается свыше 150 тысяч поездок. Проверка пользователей позволит сделать их ещё безопаснее. Ограничивать доступ к аренде будут для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительные органы смогут быстрее устанавливать личность водителя в случае происшествия.

Верификация не займет много времени. Достаточно будет подтвердить учётную запись онлайн.