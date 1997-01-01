Жена Газманова рассказала о "внезапном" разводе: "Молчание убивает медленно"

Олег Газманов счастлив со второй женой Мариной. Вместе они с 1997 года, однако официально оформили отношения только в 2003 году. У пары есть общая дочь Марианна. Кроме того, у Олега от первого брака сын Родион, а у Марины - сын Филипп.

Пока 74-летний исполнитель продолжает активно работать, его супруга выполняет обязанности хозяйки и хранительницы семейного очага. Кроме того, Марина занимается танцами, пишет книги и ведет собственный блог в соцсетях. Так, супруга Олега Газманова в официальном телеграм-канале опубликовала свежий пост, в котором высказала мнение, что конфликты идут на пользу отношениям.

"В тех парах, где ссорятся, еще звучит голос. Значит, там кто-то говорит. Кто-то отвечает. А значит, там еще есть отношения", - убеждена Марина Газманова.

Она считает, что пары, которые ссорятся два-три раза в неделю, остаются вместе надолго в отличие от тех, у кого отношения "вежливые", бесконфликтные и якобы идеальные. Супруга артиста объяснила, почему так происходит.

"Молчание убивает медленно. Там, где нет споров, часто нет и близости. Замалчиваются мелочи, копятся обиды, накапливается ледяная пустота. А потом , "внезапный" развод. Хотя он, на самом деле, рос в этом молчании годами", - рассказала жена певца.

По мнению Марины, ссоры это способ быть в контакте и попытка что-то изменить в отношениях. Конфликт подчеркивает, что пара еще испытывает чувства. При этом, подчеркнула Газманова, есть определенные правила, как нельзя ссориться.

"Не переходить на личности, не угрожать расставанием, не игнорировать неделями", - перечислила Марина и посоветовала вместо этого: говорить о проблеме, а не о партнере, мириться в тот же день, искать решение, а не победу.

"Парадоксально, но именно в бурях рождается настоящая близость. Когда вы пережили шторм, держась друг за друга, вы становитесь ближе. И крепче", - заключила Газманова.