Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Завтра выходной и яркое Полнолуние в Водолее! Возможно, вы окажетесь в центре весёлой компании или наедине с тем, с кем давно мечтали поговорить.

Тельцы

Финиш уже близко - Полнолуние подталкивает завершить важный проект или закрыть вопрос на работе. Но это будет на новой неделе, а пока расслабьтесь.

Близнецы

Полная Луна активирует ваши мечты о поездках и новых знаниях. Может, пора наконец взять билет или пройти тот онлайн-курс, который вы когда-то купили?

Раки

Разберитесь с финансами, особенно если это деньги, связанные с партнером. Полнолуние расставит все по местам - вы точно увидите результат своих усилий.

Львы

Ваши отношения выходят на первый план. Полнолуние может показать, кто действительно с вами на одной волне, какие проблемы есть с любимым человеком.

Девы

Это ваш звездный час! Полнолуние поможет завершить дело, которое тянулось слишком долго, навести порядок и закрыть гештальты, которые беспокоят.

Весы

Эти дни вам понравятся: творчество, флирт, новые знакомства - Полнолуние готовит что-то романтичное или вдохновляющее. Лето явно на вашей стороне.

Скорпионы

Домашние темы звучат все громче. Полнолуние поможет принять решение по поводу переезда или ремонта, либо все случится само по себе, без вашего участия.

Стрельцы

День будет насыщен поездками и переговорами. Полнолуние поможет решить вопрос с документами или письмами, а вечером ждите интригующих новостей.

Козероги

Финансовые итоги полугодия начнут подводиться прямо сегодня. Полная Луна в соседнем знаке подскажет, куда уходят ваши деньги и как их тратить с умом.

Водолеи

Полнолуние в вашем знаке - это вспышка энергии: завтра вас ждут важные осознания или решения. Вечером обязательно сделайте для себя что-то особенное.

Рыбы

Полнолуние вытащит наружу старые обиды или сожаления - отпустите их. Медитация, плавание или долгая вечерняя прогулка помогут восстановить баланс.