Путин принял в Кремле президента ОАЭ

Владимир Путин в Кремле принял президента Объединенных Арабских Эмиратов. Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян находится в России с официальным визитом.

Перед началом переговоров лидеров двух стран в Большом кремлевском дворце состоялась церемония официальной встречи высокого гостя и представление делегаций.

В центре внимания глав государств - состояние и перспективы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе безопасность в ближневосточном регионе.

Открывая встречу, Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной страной.

"Мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с ООН, и вот вы совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к БРИКС, подписан договор с Евразэс, там хорошие решения приняты, по-моему, где-то по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обновлены многие таможенные пошлины", - сказал Путин.

"Наши отношения развиваются уверенными темпами. Мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами. Торговый оборот между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами достиг 11 с половиной миллиардов долларов", - отметил Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.