Адвокаты подтвердили развод Дибровых

Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что их юридическая фирма будет защищать интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе.

"Что касается нелицеприятных высказываний в сторону нашего доверителя, они будут фиксироваться и передаваться в правоохранительные органы", - приводит заявление защитниц Super.

Напомним, вот уже несколько дней ходят слухи, что Полина Диброва закрутила страстный роман с другом семьи. Любовником красотки якобы стал миллиардер Роман Товстик. С ним Дмитрий Дибров дружил несколько лет, а Полина была крестной одного из шести детей бизнесмена.

Более того, сообщается, что якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего. Когда вскрылся обман любимой, Дибров гостил у друга в Испании. Знакомые шоумена рассказали, что для Дмитрия предательство Полины стало страшным ударом. Причем он узнал об измене последним, когда информация просочилась в СМИ.

Говорят, в предстоящем бракоразводном процессе защищать интересы Дмитрия Диброва будет звездный адвокат Александр Добровинский. Ходят слухи, что обиженный известный ведущий намерен оставить молодую супругу без имущества и без детей.